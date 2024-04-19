نجم الأهلي السابق: عودة تاو مهمة ولا أعلم سبب مشاركة موديست

ياسر رشاد - القاهرة - قال رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق أن الجنوب أفريقي عودة بيرسي تاو إلى الأهلي مجددًا أمر إيجابي، ذلك قبل مباراة مازيمبي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف السيد في تصريحات تلفزيونية أن تاو كان له دورًا كبيرًا في الموسم الماضي مع الفريق في النواحي الهجومية مع حسين الشحات، مضيفا أن كهربا ليس في نفس فورمة الموسم الماضي، بعدما قام كولر بعدما الاعتماد عليه كثيرًا في الموسم الحالي وهو السبب في تراجع مستواه.

وتابع تصريحاته بأن الفرنسي أنتوني موديست وجوده في الأهلي أمر يسيئ للفريق، ولا أحد يعرف لماذا يشارك في المباريات، وكيف يقوم كولر بتقييمه، ولم يلمس الكرة في لقاء الزمالك سوى مرة واحدة، وحصل على فرصة كاملة ولم يثبت نفسه ويجب رحيله فورا.