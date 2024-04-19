شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات اليوم السادس ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى لليوم السادس على التوالي، وتختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.



ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).



اسبوار الكونغولي روكينزو البوروندي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل



الأسمنت الإثيوبي العدالة الكيني 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل



جرين بافالوز الزامبي جارد الكونغولي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل



جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة