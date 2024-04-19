كولر ورامي ربيعة يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه رامي ربيعة كابتن الفريق المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي المقرر عقده ظهر اليوم الجمعة قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويتحدث كولر وكابتن الفريق عن المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكافة الأمور المتعلقة بها والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

ويختتم الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

من جانبه عقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.