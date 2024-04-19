شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق زيزو وفتوح بمباراة الزمالك مع دريمز الغانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح لاعبا الزمالك بمباراة فريقهما أمام دريمز الغانى فى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى ظل عدم انتهاء برنامجهما التأهيلي الذى يخضعان له الفترة الحالية.

وتعرض زيزو لإصابة فى الكاحل أدت إلى تورم القدم، وتم عمل أشعة عادية للاطمئنان على العظام، وعدم وجود أى كسور، إلا أن التورم كان يحول دون إجراء أشعة مغناطيسية للاطمئنان على الأربطة، وبعد زوال التورم خضع إلى أشعة الرنين لتحديد حجم الإصابة.

بينما يعاني فتوح من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، أكثر من تعديل على تشكيل الفريق فى مباراة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.