شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى ومازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وخلال الاجتماع سيتم الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة والزي الخاص بكل فريق ومواعيد الوصول إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء.

ومن المقرر يحضر الاجتماع من الأهلي كل من خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الاحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.



يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غداً السبت فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.



ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.