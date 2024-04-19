الليلة.. الأهلي يفتتح مشواره بمواجهة سيتي أويلرز ببطولة أفريقيا لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة مواجهة الأهلي أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي في إفتتاح منافسات مجموعة النيل للموسم الثالث على التوالي ببطولة الدوري الإفريقي في نسختها الرابعة تحت رعاية NBA، وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية.

وتقام منافسات دور المجموعات في نسخة الموسم الحالي في 3 دول هي مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بينما تُلعب المرحلة النهائية في رواندا.

وتستضيف صالة حسن مصطفى في مصر منافسات مجموعة الأهلي خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الحالي .

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.





وطالب المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبي القلعة الحمراء ضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم والسعي بشكل قوي من أجل التتوج باللقب.

وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق وعمل على دعمهم معنويًا بشكل قوي على هامش تدريبات الفريق، كما أآنه حرص على العديد من الجلسات بشكل منفرد مع كل لاعب بالفريق .

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من مصطفى كيجو و كريم الجيزاوي و مارك ليونز و توني ميتشيل جونيور و باترك جاردنر و برينس آدمز على و سيف هنداوي و محمد أبوالنصر و أحمد مهيب و إيهاب أمين و مروان سرحان و عمرو الجندي و عمر عرابي.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي .. الأهلي ضد أهلي بنغازي يوم السبت 20 أبريل 7:00 مساء ، وضد بانجوي يوم الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء، وضد سيتي أويلرز يوم الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء، وضد أهلي بنغازي الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء، وضد بانجوي يوم السبت 27 أبريل 8:00 مساء .



