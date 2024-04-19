شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دوالا الكاميرونى: نسير بخطى ثابتة نحو حصد بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نياتشو، المدير الفني لفريق ميناء دوالا الكاميروني، أن فريقه يسير بخطى ثابتة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام فى ‏ضيافة النادي الأهلي، بعد الفوز على فريق جسجارا الرواندي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور المجموعات، مؤكدا أن هدفهم هو ‏التتويج باللقب الأفريقي‎.‎

وأضاف، بدأنا البطولة بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل الفوز بباقي المباريات والتتويج بالبطولة، وثقتي كبيرة في عناصر ‏الفريق لحصد اللقب.‏

وشدد على أن المباريات القادمة سوف تشهد صعوبات أكبر، خاصة إن الفرق التي اقتربت من حسم التأهل للدور التالي تملك ‏عناصر مميزة في كل الخطوط، ولديها حظوظ كبيرة في المنافسة على اللقب.‏

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى لليوم السادس على التوالي، وتختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

اسبوار الكونغولي روكينزو البوروندي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

الأسمنت الإثيوبي العدالة الكيني 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جرين بافالوز الزامبي جارد الكونغولي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة