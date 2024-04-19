شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الخسارة أمام الزمالك لا تعني أننا سنخسر أفريقيا.. الأهلي هو الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بصعوبة مواجهة مازيمبي غداً فى دوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن لاعبيه جاهزون لتقديم عرض قوى أمام بطل الكونغو على ملعبه، رغم الظروف الصعبة من غيابات وأرضية الملعب والطقس.

وقال كولر، فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي اُقيم ظهر اليوم الجمعة بالكونغو، "نخوض مباراة الغد من أجل تحقيق نتيجة تُسهّل مهمتنا فى مباراة العودة الجمعة المقبل بالقاهرة".

وأضاف المدير الفني للأهلي، "مباراة الغد بين فريقين يطمح كلاهما فى التأهل للنهائي الأفريقي، وهذا حق مشروع للفريقين، ولابد أن يقدم كل ما فريق ما يؤهله للتأهل".

وتابع كولر، "نعلم صعوبة الأجواء وأن أرضية الملعب عبارة عن نجيل صناعي، وكذلك المدرجات قريبة، لكننا على استعداد لذلك، وهدفنا تقديم مباراة جيدة قبل لقاء الإياب".

وتحدث كولر عن الخسارة الأخيرة من الزمالك بالدوري المصري قائلاً، "خسرنا مباراة في الدوري وهذا وارد فى عالم الكرة، وهذا لا يعني أننا سنخسر أيضاً في دوري أبطال أفريقيا، فنحن جاهزون لعلاج أخطاء مباراة القمة غداً".

وأكمل، "تشكيل الموسم الماضي هو نفس تشكيل الموسم الحالي، الأهلي هو الأهلي، ومن يرتدي قميص النادي يمثله، وواثق فى جميع اللاعبين، وشدد على ثقته فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الكونغو بملعبه ووسط جمهوره لكنه لا يمكن أن يشرح خطته لوسائل الإعلام.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 26 أبريل.

على صعيد آخر ، حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فى الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي، إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة، وعلى رأسهم إسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الأفريقية.