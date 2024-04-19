موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استعداداته لخوض مباراة دريمز الغانى، بعدما تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.



واستطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بنتيجة 3-2، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة الأحد المقبل فى السادسة مساءً، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) فى السادسة مساءً أيضاً.



واستطاع الزمالك خلال مشواره فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.