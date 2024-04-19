خالد الغندور يسخر من رابطة الأندية بسبب عقوبات الزمالك.. مستشهدًا بـ الشحات

سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من عقوبات رابطة الأندية ضد “الفارس الأبيض” خلال مباراة القمة الأخيرة.

وقررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

وقارن الغندور، عقوبات رابطة الأندية، بالقرارات التي خرجت ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، عقب اعتدائه على اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين الشهيرة

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وقال خالد الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث قائلا: أنا مع الردع عند الخطأ وتطبيق اللائحة من اجل إنجاح المسابقة.. بس هي اللائحة بتقول اللي بيخبي الكورة ٢٠ ثانية ٤ ماتشات إيقاف و اللي يضرب المنافس بدون كرة ويسب الدين بعد انتهاء اللقاء ماتشين مجرد سؤال وعايز الرد من اللائحة”.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد حقق الفوز على الاهلي بثنائية مقابل هدف، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، أمس الإثنين، والتي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.