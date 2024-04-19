موعد وقناة ناقلة.. منتخب مصر يواجه أنجولا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وافتتح المنتخب المصري البطولة بالفوز على نظيره الليبي برباعية نظيفة، وفي المباراة الثانية اكتسح منافسه الناميبي بنتيجة 10-3، واختتم لقاءات المجموعة بفوز على موريتانيا 7-6.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقناة الناقلة

وضرب الفراعنة موعدا مع منتخب أنجولا في مباراة قبل النهائي التي تقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

وتنقل القناة الرياضية المغربية مباراة نصف النهائي بين مصر وأنجولا على الهواء مباشرة، بجانب القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر اليوتيوب.

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