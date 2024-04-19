محمود عاشور: تعرضت لعنصرية من بيريرا.. وكيف أتعاقد مع شخص يتقاضى 20 مليون لينظم الحكام فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجم الحكم الدولي محمود عاشور، فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، واتهمه بالعنصرية.

وقال محمود عاشور عبر قناة صدى البلد: "لا أحب التحدث عن المشاكل في الإعلام، لكن محاولاتي مع لجنة الحكام واتحاد الكرة ووزير الرياضة قد استنفذت".

وأضاف: "في أول 6 أشهر لبيريرا كان كل ما يهمه هو معرفة عدد الحكام في مصر، ويرتبهم باللغة الإنجليزية، وانبهر المسؤولون بهذا الأمر، كيف أتعاقد مع شخص يتقاضى 20 مليون جنيه لينظم الحكام فقط؟".

وواصل: "بيريرا لم يقدم أي شيء حتى الآن في الجانب الفني، وعندما تحدثنا معه قال إن الاتحاد تعاقد معه لرئاسة اللجنة وليس ليكون محاضر، فهل يتقاضى مليون جنيه شهريا من أجل وضع الجدول فقط؟".

واختتم الحكم الدولي: "حرمني بيريرا من التحكيم كحكم ساعة بعنصرية، وهناك 5 حكام لغرفة الفيديو وأنا بينهم وفي نفس الوقت يحكمون ساحة وأنا لا".

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