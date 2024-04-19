شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الأهلى: الفوز بالسوبر الأفريقي دافع لتحقيق كأس الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلى، أن التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي يعد دافعا قويا للفريق للمنافسة على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والتي يستهل خلالها الفريق مشواره فى البطولة اليوم، الجمعة، بملاقاة فريق عين التوتة الجزائري.



وقال مجدي، فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلى، إن لاعبي الفريق بدأوا التركيز على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد التتويج بالسوبر؛ من أجل استعادة اللقب من جديد.



وأضاف، «درسنا فريق عين التوتة بشكل جيد، خاصة أن المنافس لديه حافز كبير في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد للفوز وتحقيق الفوز الأول في البطولة».



ويلتقي الأهلي مع فريق عين التوتة الجزائري اليوم الجمعة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلود هدفي الأولمبي بمدينة وهران.