شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يحضر مران الأهلي الأخير استعدادا لمازيمبي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هشام المقود، سفير مصر فى الكونغو، على حضور المران الختامي لفريق الأهلي الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة مازيمبي غدًا السبت، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السفير هشام المقود جلسة مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة بالفريق واستعداداته للمباراة، وجدد التأكيد على بذل كل الجهود من جانب طاقم السفارة لتذليل أي عقبات قد تواجه الفريق.

ووصل السفير المصري إلى مدينة لوبومباشي صباح اليوم، قادمًا من العاصمة كينشاسا التي تبعد عن مدينة لوبومباشي بما يقرب من ألفي كيلومتر، لحضور مباراة الأهلي ومازيمبي.