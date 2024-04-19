شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الاثنين المقبل بإقامة ثلاثة لقاءات، تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.

ويغيب الأهلى والزمالك عن الظهور في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، وخوض الفارس الأبيض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغانى.

ويتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 32 نقطة، ثم يحل إنبى في المركز الثانى برصيد 29 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

مواعيد الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 22 أبريل

زد اف سى & الجونة..4 عصراً

الاتحاد السكندري & الاسماعيلى..7 مساءً

الداخلية & مودرن فيوتشر..7 مساءً



الثلاثاء 23 أبريل

سموحة & بلدية المحلة..4 عصراً

فاركو & المصري البورسعيدى..7 مساءً



الأربعاء 24 أبريل

طلائع الجيش & إنبى..4 عصراً

بيراميدز & البنك الأهلى..7 مساءً





جدول هدافي الدوري المصري



وقبل مباريات الاثنين، يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.



وبات حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة، أول العائدين للقلعة البيضاء الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.