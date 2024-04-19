شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يهزم المقاولون العرب بثنائية فى دورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بلدية المحلة فوزا مهما على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد غزل المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile ".

أحرز هدفى بلدية المحلة حسام أشرف فى الدقيقة 53 من علامة الجزاء، وعبد الرحمن سمانة فى الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة يحتل فريق بلدية المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 19 نقطة بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 12 محتلا المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة سجال بين لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة لاعبو فريق بلدية المحلة عن طريق حسام أشرف بينما هجمات المقاولوت العرب عن طريق محمد عنتر وسالم محمد.

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تلقى أحمد علاء مدافع المقاولون العرب البطاقة الحمراء.