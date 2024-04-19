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منتخب العراق يهزم طاجيكستان برباعية في كأس آسيا تحت 23 عاما

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب العراق لكرة القدم على نظيره طاجيكستان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الجنوب في العاصمة القطرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

أهداف منتخب العراق جاءت بتوقيع كل من منتظر جبر وعلي جاسم وسيف خالد وكرار سعد.

وكان منتخب العراق قد خسر في الجولة الأولى من تايلاند بهدفين دون رد، ويختتم دور المجموعات بمواجهة يوم الاثنين المقبل.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على طاجيكستان بنتيجة 4/2، وتايلاند بخماسية نظيفة.

ويشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، 6 منتخبات عربية هي قطر والسعودية والإمارات والأردن والعراق والكويت.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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