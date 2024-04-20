"أرضية الملعب وتغيير طريقة اللعب".. الخليج 365 يكشف استعدادات كولر لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسمح لوسائل الإعلام حضور الربع ساعة الأولى من مران الفريق، الذي أقيم على ملعب تي بي مازيمبي.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الفريق خاض تدريبين على ملعب المباراة، لم يتضمنا أي شكل خططي أو فني، واقتصرا على وحدات تدريبية متنوعة بدنية وفنية وأكثر من تقسيمة بطول الملعب وفي نصف ملعب .

وقال المصدر إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، كان يسعي أن يعتاد اللاعبين على أرضية الملعب، ذو العشب الصناعي والتي تكون صلبة، بالإضافة إلى الأجواء المناخية مع الرطوبة العالية.

وأضاف: "كولر ركز في الأيام الثلاث التي تدرب فيها الفريق ما بين ملاعب الأكاديمية بمدينة نصر وفي الكونغو علي المحاضرات النظرية لتحفيظ لاعبيه خطة المباراة، كما سيغير طريقة اللعب، إذ سيكون هناك ثلاثي وسط الملعب بنظام "المثلث المقلوب"، ويكون أحدهما بمثابة ليبرو للثنائي الآخر ويكون موجود أمام قلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبدالمنعم".

وواصل: "كولر استقر علي أغلب عناصر التشكيلة الرئيسية عدا مخاوف حول موقف كريم نيدفيد، نظراً لحالته التي تقضي بعدم لعبه علي أرضيه من العشب الصناعي".

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