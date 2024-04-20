موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعرض “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نظيره دريمز الغاني ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني

سيلاقي فريق الأبيض نظيره الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري.

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وستنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد بطل غينيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز

سيتم نقل أحداث مباراة الأبيض ضد دريمز الغاني على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ومن المقرر أن يتولى الحكم الرواندي صامويل أويكوندا مهمة إدارة اللقاء، على أن يعاونه كلا من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً.

ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم ابو نجيل.

وخطف فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره فيوتشر، بعد الفوز في الدور ربع النهائي.