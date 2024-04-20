لؤي وائل: "دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف لؤي وائل لاعب المقاولون العرب، كواليس ما حدث معه خلال لقاء بلدية المحلة، والتي سقط فيها مغشيا عليه، لينقل إلى المستشفى.

وقال لؤي وائل في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 1: "الحمد لله، حالتي الصحية أفضل الآن، تعرضت للإغماء بعد اصطدام في الرأس مع محمود أبو السعود، وحاول الأطباء إفاقتي في أرض الملعب لكن دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة، وتم نقلي مباشرة للعناية المركزة".

وأضاف: "الحالة الآن مستقرة وسأبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة أخرى من أجل إجراء المزيد من الفحوصات، طمأنني الأطباء على حالتي الصحية، وتواصل معي أشرف صبحي وزير الرياضة بنفسه، وكان مهما بالنسبة لي أن أحظى بهذا الاهتمام".

واختتم: "مصطفى الشامي رئيس البلدية لم يتركني لثانية واحدة وأود شكره كثيرا واهتم بي بشكل فائق".

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