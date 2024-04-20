منافسات قوية في اليوم النهائي لبطولة الجمهوريه للكانوي والكياك

ياسر رشاد - القاهرة - إشتعلت السباقات في آخر أيام بطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك و الباراكانوي " الحافز الرياضي " التي يقيمها الإتحاد المصري للكانوي و الكياك بنادي المعديه بالبحيره ، و التي تشهد منافسات شرسه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و الحصول علي أعلي النقاط بجانب درجات الحافز الرياضي للاعبين الأوائل في البطوله .

وقام مجلس إدارة الاتحاد أمس بتوزيع جوائز سباقات اليوم الأول من نهائيات البطوله و قام بتوزيع الجوائز رئيس مجلس أدارة الإتحاد اللواء ايمن شويته و العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد و اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإداره و الكابتن عادل توتو رئيس نادي المعديه

و تقام البطوله خلال الفتره من 17 - 20 ابريل 2024 استمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات

و يشارك في البطوله حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات و الرجال

قامت ادارة التكريم و الحافز بوزارة الشباب و الرياضه بإيفاد لجنه للمتابعه و الاشراف علي الحافز الرياضي بالبطوله طوال ايام إقامتها و تمثلت في كلا من د عبد الرحمن سليمان ، د أحمد فتحي ، د مصطفي العقيلي ، وذلك لما لها من اهميه للاعبين المشاركين و طلبة الثانويه العامه و ما يعادلها .

شارك في البطوله اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )

و يدير البطولة الكابتن / احمد حلمي غريب و نائب مدير البطوله / الدكتور جمال عبد القادر و يترأس حكام الإتحاد الكابتن / مصطفي بدوي و رئيس حكام البطوله ك / عصام فخري