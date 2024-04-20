تعرّف على مباريات اليوم بدور الـ 16 ببطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة بالأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم السبت منافسات دور ال16 من البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة والتي تقام في ضيافة النادي حتي يوم 24 أبريل الجاري.

وتأتي مباريات دور ال١٦ على النحو الآتي:

• الشرطة الرواندي X وداد تلمسان الجزائري (12 ظهرا - صالة الشهداء).

• دوالا الكاميروني X العدالة الكيني (1 ظهرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• النصر الليبي X جامعة ولڤز الزيمبابوي (2 مساءً - صالة الشهداء).

• هيئة المواني الكيني X أنجز الإيفواري (3 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• أمل البليدة الجزائري X جرين تيم الكونغولي (4 مساءً - صالة الشهداء).

• مولودية بوسالم التونسي X جرين بافالوز (5 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الفتح المغربي X السجون الكيني (6 مساءً - صالة الشهداء).

• الأهلي X إسبوار الكونغولي (8 مساءً - صالة الامير عبدالله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والإسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ 16 متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى.