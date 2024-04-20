ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة ماتش الاهلي ومازيمبي يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا،انتهت مباريات المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2023-2024، وشهدت منافسة قوية كالعادة قبل الدخول في مرحلة الإقصاء. يُعتبر دوري الأبطال بطولة الأندية الأكثر قوة وجماهيرية ومتابعة في القارة الإفريقية.

بالتأكيد، يُعتبر نادي القرن الأفريقي، النادي الأهلي، من بمن أقوى الفرق في القارة ويُعتبر دائماً المُرشح الأول للفوز بالبطولة بغض النظر عن أدائه السابق، حيث يستطيع أن يفاجئ الجميع ويظهر بشكل البطل حتى في أصعب الظروف.

مشاهدة ماتش الاهلي ومازيمبي يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وفعلاً، فاز فريق الأهلي في ربع النهائي على فريق سيمبا، وسيلاقي الفريق الكونغولي مازيمبي الذي تأهل بعد تغلبه على فريق بيترو أتلتيكو بنتيجة 2-1. يعتبر مازيمبي واحداً من الأندية القوية والذي يحتل مكانة عريقة في دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق 5 ألقاب مع الزمالك المصري.

متى موعد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم السبت 20 أبريل 2024، على استاد تي بي مازيمبي.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مازيمبي والأهلي على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "يلا شوت"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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