"4 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مازيمبي الكونغولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجري كولر 4 تغييرات على تشكيل الأهلي عن المباراة السابقة ضد الزمالك، والتي انتهت لصالح الأبيض 2-1، إذ يستبدل كولر لاعب في منتصف الملعب، وثلاثة في خط الهجوم.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة" (كريم نيدفيد)

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي

وكان تشكيل الأهلي في مباراة الزمالك السابقة، كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط، كريم وليد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم، عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد طاهر، موديست

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