برنامج الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه قبل مواجهة مازيمبي، بتناول اللاعبين وجبة الإفطار في التاسعة صباحا ، ووجبة الغداء في الثانية عشر ظهرا.

ويعقد كولر، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشر والنصف ظهرا، بعدها تتحرك بعثة الفريق إلى ملعب مازيمبي.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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