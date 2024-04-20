كولر يفاجئ مازيمبي في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الاهلي على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق اليوم لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في ربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في ربع النهائي.

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واستقر كولر على إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق اليوم للتأمين الدفاعي، حيث سيدفع بعمرو السولية وأكرم توفيق في وسط الملعب بجوار أحمد نبيل كوكا لزيادة التأمين الدفاعي في وسط الملعب.

كما يستعد كولر لمفاجأة مازيمبي الكونغولي بالدفع بالفلسطيني وسام أبو علي في مركز قلب الهجوم على حساب الفرنسي أنتوني موديست.

ويتوقع أن يأتي تشكيل الاهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، وسام أبو علي.