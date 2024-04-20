وسام أبو علي يهدر فرصة هدف التقدم لـ الاهلي في مرمى مازيمبي.. شاهد

أضاع الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، فرصة هدف التقدم للمارد الأحمر في مباراته ضد مازيمبي الكونغولي.

وتلقى أبو علي كرة ركنية من علي معلول، إلا أنه لعبها برأسه خارج مرمى مازيمبي الكونغولي الخالي من حارسه، ليضيع فرصة هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

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وبعدها بدقيقتين تلقى أبو علي كرة عرضية أخرى، سددها إلا أنها جاءت ضعيفة بين يد حارس مازيمبي الكونغولي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي قد أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولين ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المارد الأحمر لمباراة مازيمبي الكونغولي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق.

في خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي.