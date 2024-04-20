دقيقة بدقيقة.. مازيمبي ٠-٠ الأهلي.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.

ويلاقي الفائز من مباراتي الأهلي ومازيمبي، الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقيا، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق

خط الهجوم، عبد القادر، رضا سليم، وسام أبو علي

تشكيل مازيمبي

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي:

حراسة المرمى، اليو فاتي

خط الدفاع، إبراهيما كيتا، جونثون أتيبو، إرنست لوزولو

خط الوسط، أوجستين مالادابو، سوزي زيمانجا، جلودي ليكونزا، جويل بيا

خط الهجوم، فيليبس كونزومبي، ماغلوار نتامبوي، فيلي تراوري

ويرصد موقع "الخليج 365" المباراة دقيقة بدقيقة فور انطلاقها، ويمكنكم متابعتها هنا:

الدقيقة 2: عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي، عن طريق ركنية من الطرف الأيمن لعلي معلول وصلت إلى وسام أبو علي يسار منطقة الستة ياردة، ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 3: كرة لصالح الأهلي داخل منطقة الجزاء، من ركلة حرة عن طريق علي معلول، لكنها مرت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 6: عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح مازيمبي من الجانب الأيسر، نجح علي معلول في تشتيتها.

الدقيقة 7: تصويبة قوية لمازيمبي من خارج منطقة الجزاء، عن طريق أوجستين، لكنها بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 9: عرضية لمازيمبي داخل منطقة الجزاء، من ركلة حرة من اليسار، وصلت إلى رأس تراروي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 12: تراوري يمر من عبدالمنعم، وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء، لكنها مرت بسلام.

الدقيقة 15: ربع ساعة مرت من أحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائما.

الدقيقة 18: عرضية لمازيمبي داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ليكونزا وسدد الكرة، لكن تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

الدقيقة 20: تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر إلى رضا سليم، الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار المرمى.

الدقيقة 21: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مازيمبي، عن طريق فيليب بيني كينزومبي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 23: مرتدة لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق، مرر بعدها الكرة إلى وسام أبو علي، لكنه فقد توازنه لتنتهي الخطورة.

الدقيقة 28: 4 تسديدات للأهلي، منها واحدة على المرمى، مقابل 5 تسديدات لمازيمبي.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائمًا حتى الآن.

الدقيقة 32: عرضية لمازيمبي داخل منطقة الجزاء، لكنها جوار المرمى.

الدقيقة 34: لاعبو مازيمبي يسيطرون على الكرة، لكن دون خطورة حتى الآن.

الدقيقة 40: عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مازيمبي عن طريق لوزولو، شتتها محمد عبد المنعم بنجاح.

الدقيقة 44: إصابة أحمد نبيل كوكا ودخول الإسعاف، ليخرخ محمولا.

الدقيقة 45: احتساب دقيقتين وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+1: مصطفى شوبير يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة.

الدقيقة 45+2: انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 46: تبديلان للأهلي بنزول بيرسي تاو بدلا من رضا سليم ومتولي بدلا من أحمد نبيل كوكا.

الدقيقة 51: رمية تماس لصالح النادي الأهلي، يلعبها محمد هاني.

الدقيقة 52: رمية حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي، يشتتها دفاع مازيمبي.

الدقيقة 56: أحمد نبيل كوكا يرسل عرضية داخل منطقة جزاء مازيمبي، لكن يشتتها الدفاع.

الدقيقة 60: مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني، وما زال التعادل يسيطر على مجريات اللقاء.

الدقيقة 61: سقوط أكرم توفيق والإسعاف يدخل ملعب المباراة، ويرتدي اللاعب ضمادة الرأس.

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