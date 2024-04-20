"لا يصلح".. حلمي طولان يعلق على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد حلمي طولان نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، على أن حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني لا يصلح لتولي هذا المنصب في المنتخب للعديد من الأسباب.

وقال طولان في تصريحات عبر قناة "DMC": "لست مقتنعاً بتولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، للعديد من الأسباب سواء أسباب فنية أو أخلاقية، ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وأضاف: "أوجه رسالة إلى أحد الإعلاميين، الذي قام بمهاجمة كل من ينتقد تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، وأقول له إننا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

واختتم: "لن أتراجع عن رأيي بأن حسام حسن لا يصلح لتولي القيادة الفنية للمنتخب".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق.