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تشافي يكشف حقيقة الاجتماع بـ لابورتا بعد الخروج الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، حقيقة وجود اجتماع مع مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، بعد توديع بطولة أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.

تصريحات تشافي 

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد، حيث رد على شائعات حول وجود اجتماع مع الإدارة بعد الخروج الأوروبي، فقال: "لا، لم يحدث ذلك".

وتابع مدرب برشلونة: "لم أتحدث مع أحد، لكننا نستعد الآن لمباراة الغد ونريد الفوز بها".

بينما علق على المستويات التي يقدمها ريال مدريد مؤخرًا، فقال: "بالتأكيد، أنا لا أؤمن بالحظ، فهم فريق جيد للغاية".

وأضاف: "هذا ليس من قبيل الصدفة، في السنوات الثلاث الماضية لقد أطاحوا بأفضل فريق في العالم مرتين مانشستر سيتي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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