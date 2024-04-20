تشافي يكشف حقيقة الاجتماع بـ لابورتا بعد الخروج الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، حقيقة وجود اجتماع مع مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد، حيث رد على شائعات حول وجود اجتماع مع الإدارة بعد الخروج الأوروبي، فقال: "لا، لم يحدث ذلك".

وتابع مدرب برشلونة: "لم أتحدث مع أحد، لكننا نستعد الآن لمباراة الغد ونريد الفوز بها".

بينما علق على المستويات التي يقدمها ريال مدريد مؤخرًا، فقال: "بالتأكيد، أنا لا أؤمن بالحظ، فهم فريق جيد للغاية".

وأضاف: "هذا ليس من قبيل الصدفة، في السنوات الثلاث الماضية لقد أطاحوا بأفضل فريق في العالم مرتين مانشستر سيتي".