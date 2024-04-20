كولر: فعلنا كل شيء أمام مازيمبي.. وأتمنى التسجيل في الإياب

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن أداء فريقه بعد التعادل مع مازيمبي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاهلي ومازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي لعبت في الكونغو.

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وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “نحن نعلم بأن نصف النهائي من مباراتين .. وبالتأكيد لم يحسم أي فريق أي نتيجة لأن النتيجة انتهت بالتعادل”.

وأضاف: “المباراة كانت في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، بسبب الطقس الحار”.

وتابع: “أريد دائما التسجيل والفوز في جميع المباريات التي نخوضها، لكني أعلم تماماأ أن ذلك لن يكون ممكنا دائما”.

وعن الحارس مصطفى شوبير، قال: “لقد لعب مباراة جيدة للغاية، وهذه هي مهمة حارس المرمى أن يمنع تلقينا للأهداف”.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.