الاهلي يعلن تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الكروي بالنادي الاهلي تفاصيل إصابة الثنائي، أحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق في مباراة مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض الثنائي كوكا وأكرم توفيق للإصابة في مباراة الاهلي ضد مازيمبي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما عصر اليوم في الكونغو.

وقال طبيب الأحمر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة”.

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وأضاف طبيب الاهلي: “أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركته في مباراة مازيمبي”.‏

وتعادل المارد الأحمر مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وستقام مباراة الإياب بين الاهلي ونظيره الكونغولي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏