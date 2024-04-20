كولر يعادل رقم مانويل جوزية التاريخي في دوري أبطال أفريقيا

عادل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير، الفني للفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي رقمًا تاريخيًا بعد تعادل فريقه أمام مازيمبي.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث شهدت محاولات هجومية للمارد الأحمر في الشوط الأول من اللقاء ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

ووصل النادي الأهلي، تحت قيادة مارسيل كولر، لـ 19 مباراة متتالية في دوري أبطال إفريقيا، بدون تلقي أي خسارة، ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه الذي حققه قبل سابق مع الأحمر.

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أرقام مانويل جوزيه وكولر كالتالي:

-مانويل جوزيه: لعب 19 مباراة .. 12 فوزا و7 تعادلات

-مارسيل كولر: لعب 19 مباراة .. 13 فوزا و6 تعادلات.

الجدير بالذكر أن الاهلي يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 26 إبريل الجاري، يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.