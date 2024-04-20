تقييم مفاجئ لـ مصطفى محمد في خسارة نانت أمام رين بـ الدوري الفرنسي

كشف شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم الدولي المصري مصطفى محمد في مباراة فريقه نانت ضد رين.

وشارك مصطفى محمد في خسارة فريقه نانت ضد رين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

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وخسر فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد في مباراة نانت ضد رين

وبحسب سوفا سكور، فإن مصطفى محمد حصل على تقييم 7.1، كثاني أفضل لاعبي الفريق في اللقاء، خلال 90 دقيقة.

وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.13، وسدد 3 تسديدات على المرمى وواحدة بعيدًا عنها، وخسر محاولة مراوغة.

ولمس مصطفى محمد الكرة 29 مرة، ومرر 8 تمريرات صحيحة من 14 بدقة وصلت 57٪، وفاز في 2 التحام أرضي من 5 و4 التحامات هوائية من 9، وفقد حيازته على الكرة 9 مرات.