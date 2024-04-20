مانشستر سيتي يفاوض تشابي ألونسو لخلافة جوارديولا

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي يفكر في التفاوض مع الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، حال عدم تجديد جوارديولا عقده.

وينتهى عقد الإسباني بيب جوارديولا نهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم يمدد تعاقده رفقه السيتزن.

ولفت تشابي ألونسو أنظار أندية العالم هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني رفقة فريق باير ليفركوزن، دون خسارة.

وأيضًا وصل تشابي ألونسو رفقة ليفركوزن نص نهائي بطولة الدوري الأوروبي، لمواجهة روما الإيطالي.

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ووفقًا لـ صحيفة “أس” الإسبانية، فإن تشابي ألونسو دخل في حسابات بعض الأندية منها ريال مدريد وليفربول”.

وتابعت الصحيفة:” ومؤخرًا ظهر أسم مانشستر سيتي الإنجليزي في السباق للتعاقد مع المدرب ألونسو، لخلافة جوارديولا حال عدم تجديده العقد الذي سينتهي صيف 2025″.

يذكر أن ألونسو قد تحدث من قبل وحسم موقفه وهو البقاء لمدة موسم آخر رفقه فريق باير ليفركوزن.