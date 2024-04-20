النصر يستعيد نجمه بعد غياب طويل

استعاد نادي النصر السعودي، خدمات نجمه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك قبل مباراة الخليج في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويستعد نادي النصر، لمواجهة نظيره الخليج يوم السبت المقبل ضمن الجولة 29 من المسابقة.

اقرأ أيضًا: عقوبة مالية ضخمة على النصر السعودي بسبب لاعبه السابق

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الحارس وليد عبد الله سيعود لتدريبات النصر، بعد غد الإثنين، عندما يستأنف الفريق تدريباته.

وتعافى الحارس المخضرم، من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية، التي تعرض لها في مباراة الحزم يوم 29 فبراير الماضي في الدوري السعودي.

وغاب وليد عبدالله، عن 9 مباريات لفريق النصر في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويفتقد نادي النصر السعودي، اللاعب نواف العقيدي بسبب الإيقاف على خلفية أزمته مع منتخب السعودية في كأس آسيا 2023.

وكان لاعبو “العالمي”، حلصوا على راحة لمدة يومين بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق يوم أمس الجمعة على الفيحاء في الجولة 28 من الدوري.