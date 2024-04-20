"متبقي 4 مباريات".. مرموش يسعى لكسر رقم زيدان بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد النجم المصري عمرو مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتسجيل مرة أخرى رفقة الفريق بعد غياب استمر لمدة 6 جوالات بالدوري الألماني.

وقاد مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز، على حساب أوجسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل مرموش هدف فريق الأول في اللقاء أمس، ليرفع رصيده من الأهداف بالدوري الألماني حتى الآن إلى 11 هدفاً.

وأصبح مرموش بهذا الهدف، على بعد أربعة أهداف فقط من كسر الرقم التهديفي التاريخي لمحمد زيدان في الدوري الألماني، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالمسابقة.

وكان زيدان تمكن من تسجيل 14 هدفاً في موسم 2007 - 2008، رفقة فريق فيردير بريمن، كأكثر لاعب مصري تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني.

ويمتلك عمر مرموش 11 هدفاً، في 25 مباراة خاضهم بالدوري الألماني حتى الآن رفقة فريق فرانكفورت، ليصبح على بعد 4 أهداف فقط من كسر الرقم القياسي المسجل باسم محمد زيدان.

ويتبقى لمرموش في الدوري الألماني حتى الآن مع فريق فرانكفورت 4 مباريات، وهو ما يعني إمكانية تجاوز رقم زيدان، إذا تمكن من التسجيل في المباريات المتبقية بالدوري الألماني.

ويستعد فريق فرانكفورت لملاقاة نظيره بايرن ميونخ ، يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ31 بالدوري الألماني "البوندسليجا".