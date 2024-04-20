أنشيلوتي: مباراة الكلاسيكو حدث عظيم.. ولست متفاجأ من الانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على مواجهة فريقه أمام برشلونة غداً، ضمن منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنقوم باختيار التشكيل المناسب لمباراة برشلونة غداً، والفريق في وضعية جيدة قبل اللقاء".

وأضاف: "في حال تمكن من تحقيق الفوز على حساب برشلونة غداً، فبذلك سنكون الأقرب للفوز بلقب الدوري، والكلاسيكو دائماً يكون حدث عظيم".

وتابع: "ميليتاو جاهز للمشاركة في المباراة غداً بشكل طبيعي، ومن الممكن أن يبدأ أساسي في اللقاء، فهو يريد أن يشارك في اللقاء".

وواصل: "لست متفاجأ من الانتقادات التي توجه للفريق، وبإمكان الجميع أن يبدي رأيه في أداء الفريق بشكل طبيعي".

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.