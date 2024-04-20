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"مراته خلفت".. ميدو يكشف سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد حسام ميدو، سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المصور الرئيسي لمباراة مازيمبي والأهلي مراته خلفت النهاردة واعتذر في آخر ساعة، واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي، أخبار مؤكدة من الإعلام الكونغولي".

وانتهت مباراة المارد الأحمر والفريق الكونغولي بالتعادل السلبي، وفي انتظار الحسم في لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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