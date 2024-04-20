"مراته خلفت".. ميدو يكشف سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي، أحمد حسام ميدو، سبب سوء إخراج مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المصور الرئيسي لمباراة مازيمبي والأهلي مراته خلفت النهاردة واعتذر في آخر ساعة، واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي، أخبار مؤكدة من الإعلام الكونغولي".

وانتهت مباراة المارد الأحمر والفريق الكونغولي بالتعادل السلبي، وفي انتظار الحسم في لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي.

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