"معادلاً جوزيه ومطاردة الترجي".. رقم تاريخي لكولر مع النادي الأهلي عقب مباراة مازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ونجح النادي الأهلي على سجله خالياً من الهزائم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمباراة رقم 19 على التوالي، منذ آخر هزيمة للفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي في 11 مارس 2023، في نسخة العام الماضي من البطولة.

وبذلك عادل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، الرقم التاريخي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزية، كأطول سلسلة لا هزيمة يحققها المارد الأحمر طوال تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبات السويسري على أعتاب تخطي مانويل جوزيه، حال تمكن من تفادي الخسارة في مباراة مازيمبي المقبلة بالبطولة، سواء عن طريق الفوز أو التعادل.

كما أن النادي الأهلي، في حال تحقيق الفوز أو التعادل في مباراة العودة أمام مازيمبي، سيعادل الرقم القياسي للترجي برصيد 20 مباراة متتالية دون هزيمة.

وجاءت نتائج كولر مع الأهلي خلال ال 19 مباراة كالتالي، حيث تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وحضر التعادل في 6 لقاءات.