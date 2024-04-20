موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة ، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته بعدما نجح في إقصاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتفوق عليه إيابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.