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أصحاب الجياد يقترب من التأهل للدوري الممتاز ( ب ) لكرة القدم

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الكروي الأول بنادي أصحاب الجياد فوزاً ثميناً علي حساب فريق نادي مركز شباب أبو المطامير بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وذلك في إطار مباريات دوري القسم الثالث لكرة القدم ويقترب الفريق خطوة جديدة نحو الصعود لدورى الممتاز ب وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النادي الأوليمبي بوابور المياة .

شهدت المباراة حضور مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ سيد سمرة والمستشار وليد الكناني والأستاذ عادل محمدين والمستشار طارق شحاته والمهندس عادل فهمي والأستاذ أحمد كمال طلبة والأستاذ سامح عبدالعال عضو اللجنة وأيضا جماهير غفيرة من أعضاء النادي .

سجل هدفي فريق أصحاب الجياد جلال يسري واحمد خالد .

ويقود الفريق فنيا كابتن محمد فهمي .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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