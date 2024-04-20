أصحاب الجياد ثالث بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية

ياسر رشاد - القاهرة - في أنجاز جديد نجح الفريق الأول للكرة الطائرة الشاطئية أنسات من تحقيق المركز الثالث في بطولة الجمهورية وذلك بعد تحقيقه لأنتصارين وهزيمة وحيدة في الدورة المجمعة النهائية لتحديد بطل الجمهورية .

حقق فريق أصحاب الجياد الفوز على الطيران بنتيجة 2 / 0 و على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 فيما خسر الفريق مباراة وحيدة امام فريق النادي الأهلي بنتيجة 2 / 1 .

مثل فريق أصحاب الجياد الاعبات : لجين إبراهيم و روان عادل و مني سليمان والمدير الفني حسن حامد و وأداري الفريق مني دسوقي و ورئيس الجهاز أحمد خليل .

يذكر ان فريق أصحاب الجياد حقق من قبل نتائج رائعة على مستوى الأسكندرية و على مستوى الجمهورية .