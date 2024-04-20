كولر: واجهنا مازيمبي في ظروف صعبة.. وشوبير قدم مباراة رائعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه سيستعد ‏بشكل جيد لمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ‏إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع مازيمبي بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب رغبته في التسجيل ‏والفوز بجولة الإياب وحسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة.‏

وأضاف:" شاهدنا مواجهة قوية في مباراة الذهاب ‏على ملعب تي بي مازيمبي، وأتيحت العديد من الفرص لكل فريق وكان بإمكان أي منهما أن ‏يحقق الفوز في حال التسجيل".

وأكد أن الأهلي خاض مباراة مازيمبي وسط أجواء صعبة، موضحًا أن المباراة ‏الأولى انتهت بتعادل سلبي وسيكون حسم بطاقة العبور إلى نهائي البطولة في مباراة العودة ‏يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.‏

وشدد كولر على أنه كمدرب يبحث عن الفوز والتسجيل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف ‏يحصل على راحة بعد الإرهاق الشديد الذي تعرض له، على أن يواصل تحضيراته لمباراة ‏العودة.‏

وأوضح المدير الفني أن حارس المرمى وظيفته الأساسية منع دخول أي أهداف، مشيدًا في ‏الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه مصطفى شوبير خلال مباراة الذهاب، وعبر عن أمنيته في ‏استغلال مهاجمي الفريق الفرص خلال مباراة العودة.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد على بدء التحضير لمباراة العودة مع مساعديه من ‏خلال مشاهدة مباراة الذهاب أمام مازيمبي أثناء رحلة العودة إلى القاهرة وبعض المباريات ‏الأخرى للفريق الكونغولي.‏