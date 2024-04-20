الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا لاعبي الفريق في مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وقال طبيب الأهلي إن كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر عدم استكماله المباراة.

وأوضح أن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب أدى لاستبداله.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏