ليفاندوفسكي ويامال على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل برشلونة استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة كلاسيكو الدوري الإسباني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، جول كوندي وباو كوبارسي.

الوسط: إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا دياز.

وكان ريال مدريد قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، بينما ودع برشلونة البطولة أمام باريس سان جيرمان من نفس الدوري.

ريال مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقررانطلاق موقعة ريال مدريد أمام برشلونة في تمام التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.

بينما تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.