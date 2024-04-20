النيران الصديقة تمنح اتحاد جدة فوزا بصعوبة على الحزم بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز اتحاد جدة على الحزم بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأخير.

سجل صالح العمري الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 21 قبل أن يضيف باولو ريكاردو لاعب الحزم ثاني الأهداف لصالح الاتحاد بالخطأ في مرماه.

قبل أن يعود الحزم في النتيجة ويسجل هدفين في ثلاث دقائق بعدما سجل محمد الثاني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60، قبل أن يضيف توزي ثاني الأهداف بالدقيقة 63.

وكان الحزم في الدقائق الأولى من المباراة سجل هدفا عبر جونيور مورينو لكن ألغاه الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية المباراة أحرز أيمن الدهمين لاعب الحزم هدف بالخطأ في مرمى فريقه لصالح اتحاد جدة، ليقتنص العميد الثلاث نقاط.

رفع اتحاد جدة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الحزم المركز الأخير برصيد 16 نقطة.