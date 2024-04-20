فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ونجح ريال مدريد في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما حقق الفوز بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، فيما خرج برشلونة من البطولة أمام باريس سان جيرمان من نفس الدوري.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، ناتشو، إدواردو كامافينجا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، رودريجو جوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور.

موعد مواجهة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في تمام التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي.

بينما تُنقل مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.