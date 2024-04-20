وزير الرياضة: إنجازات وبطولات وأداء قوي لأبطال لعبات التنس والخماسي والملاكمة وألعاب القوي والجمباز والسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التي تحققت علي مدار اليوم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ومنها التنس والخماسي الحديث والملاكمة وألعاب القوي والجمباز والسلاح، وذلك خلال البطولات التي أقيمت في الأيام القليلة الماضية.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.



في كأس العالم للخماسي الحديث بالعاصمة التركية أنقرة، والتي تعد من سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس: المركز الثاني و الميدالية الفضية لمعتز وائل في نهائي منافسات الفردي رجال، أحمد الجندي بالميدالية البرونزية، وملك إسماعيل و التتويج بالميدالية البرونزية

في الجمباز: تألق بطلة منتخبنا الوطني جنى محمود اليوم خلال نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالعاصمة القطرية الدوحة 2024، لتحصد بأداء رائع ومميز المركز الرابع على جهاز الحركات الأرضية.

الملاكمة: وفي منافسات كأس افريقيا نيلسون مانديلا بعد مباراه قوية من كلا الملاكمين، إقصاء ملاكم منتخبنا الوطنى عمر العوضى من نصف نهائى وزن 71 كغم من ملاكم الكونغو الديمقراطية لوكا امبيا، ويحرز الميدالية البرونزية، وبإجماع القضاه ملاكمة منتخبنا الوطنى يمنى عياد تفوز على ملاكمة أوغندا فطومة نبيكولو، ونتاهل إلى نهائى كأس أفريقيا فئة وزن 54 كجم.

وفي التنس: منتخب مصر يحصل علي الدرع العام للسنة الثانية علي التوالي في البطولة الأفريقية للناشئين و الناشئات تحت ١٦ سنة، التي أقيمت في الجزائر، حيث توج إياد رضا (مركز أول فردي ناشئين)، رهف مصطفي (مركز اول فردي ناشئات)، إياد رضا و سيف سميح (مركز أول زوجي ناشئين)، جودي طويلة (مركز ثالث فردي ناشئات)، جودي طويلة ورهف مصطفي (مركز ثالث زوجي ناشئات).

وفي السلاح: وفي بطولة العالم للمبارزة للشباب بالعاصمة السعودية الرياض: مركز رابع للمنتخب الوطني لسلاح السيف Sabré شباب عقب خسارته مباراة الميدالية البرونزية أمام إيطاليا بنتيجة 35-45.

وأما ألعاب القوى: وفي أول لقاء دولي للبطله العالمية بسنت حميده بعد عودتها من الإصابة في ملتقي نيروبي الجولة القاريه الذهبية لملتقيات ألعاب القوى العالمية، حققت الميدالية الفضية برقم ١١.٥١ بعد غياب أكثر من ١٠ أشهر .