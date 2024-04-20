عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير قبل موقعة دريمز في الكونفدرالية

وجّه محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الأبيض، قبل مباراة دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواجه نادي الزمالك نظيره دريمز الغاني، مساء غد الأحد، في تمام السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال طارق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماهير نادي الزمالك العظيمة إللي كانوا قد كُل تحدي مَر علينا وقد أي تحدي لسه جاي؛ كُنتُم قد المسؤولية في مُباراة الديربي وكسبنا بفضل ربنا ثم فضلكُم بتشجيعكُم ودعمكُم الجبار مِن المُدرجات.

وأضاف: “بكرة عندنا مُهمة تطلّب مِننا كُلنا التركيز والإلتفاف حوالين الفريق ودعمه، وزي ما قُلنا قبل كده إننا مركزين في طريقنا ومركزين إننا نشوف الزمالك على منصات التتويج وهو ده الهدف الوحيد”.

وتابع: “نركز في هدفنا الرئيسي وتشجيع الفريق والزمالك ونحط قُدام عينينا هدف الماتش والصعود للنهائي، وزي ما كُنا قد المسؤولية في إننا نتخطى الديربي وكُل إللي فات نكمّل ده بكرة ومنركزش غير إننا نتخطى الدور ده مِن القاهرة قبل ماتش العودة ومنركزش مع أي خلافات خارجية وأي حاجة بره الملعب”.

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وأردف: “كُل التوفيق لنادينا العظيم في مُهمته بكرة في نصف نهائي الكونفدرالية إللي بإذن الله نقدر نحسم المواجهة مِن هِنا بكرة ونصعد للدور النهائي بصوت جمهورنا مِن المُدرجات ودعمنا للفريق”.